Spaccio di droga, fermato giovane a Sarno: notato via vai sospetto di persone

Spaccio di cocaina, finisce in manette un giovane di 22 anni a Sarno, nella frazione di Lavorate. L'arresto risale a qualche giorno fa, ad opera dei carabinieri della stazione locale

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'arresto

Le ricerche dei militari, insieme ad un lavoro di investigazione pregresso, hanno condotto in casa del ragazzo, ritenuto punto di riferimento per lo spaccio per alcuni assuntori provenienti dalla zona del vesuviano. Nella frazione di Lavorate, i militari hanno posto sotto sequestro un quantitativo di cocaina, all'interno della casa del giovane, oltre a materiale specifico per il confezionamento e una cospicua somma di denaro, ritenuto presunto provento di spaccio. Li ci erano arrivati dopo aver registrato un via vai di persone, in particolare giovani, fermi nei pressi di casa del ragazzo.