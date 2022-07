Piante di cannabis in un fondo privato, condannato in via definitiva

Droga nei locali di sua proprietà, condanna definitiva a 2 anni e 4 mesi di reclusione per un 43enne di Sarno, con il rigetto del ricorso in Cassazione dopo i giudizi in primo e secondo grado

Le accuse

L'uomo fu trovato con 5 buste in cellophane con dentro 187 grammi di marijuana. Presso un fondo di sua proprietà, c'erano 15 piante alte circa un metro, 61 di marijuana dentro vasetti e altre 12 poste in essicazione dal peso di 216 grammi. La scoperta ad opera dei carabinieri, durante un controllo sul territorio per il contrasto ai fenomeni di spaccio e vendita di droga. La difesa aveva sottolineato come l'uomo fosse un coltivatore modesto di cannabis sativa, senza alcuna filiera legata al commercio e alla vendita.