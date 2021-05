Sarno, fermato 52enne per spaccio: con se aveva 80 grammi di hashish

L'uomo ha già precedenti specifici, sempre per droga. In passato era stato coinvolto in vicende analoghe, per spaccio di stupefacenti e contrabbando di sigarette

E' stato arrestato in flagranza due giorni fa, con l'accusa di spaccio, un uomo di 52 anni di Sarno, in possesso di 85 grammi di hashish, confezionati e pronti per essere venduti per strada. L'uomo è finito ai domiciliari, con la convalida del tribunale e contestuale revoca della misura con nuova misura cautelare personale

L'arresto

L'uomo ha già precedenti specifici, sempre per droga. In passato era stato coinvolto in vicende analoghe, per spaccio di stupefacenti e contrabbando di sigarette. Ma anche prima era stato già fermato in possesso di stupefacenti e bilancino di precisione, con oltre 100 grammi di hashish pronti per essere rivenduti. L'uomo infatti paga la recidiva specifica e reiterata.