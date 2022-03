Nuovo incendio ad Episcopio a Sarno, il sindaco Canfora: "Sfregio al territorio, farò denuncia"

Nuovo incendio a Sarno, di nuovo nella zona di Episcopio, dove qualche anno fa la montagna bruciava per mano di alcuni ragazzi minorenni, poi individuati. Era il 2019. Dopo circa tre anni, un nuovo rogo, visibile da chilometri, che colpisce la città dell'Agro. L'ipotesi, anche stavolta, è di un rogo doloso

Cari concittadini, le immagini delle nostra terra in queste ore ci restituiscono un paese che viene ferito ancora. Un incendio lungo le pendici del Saro, zona Episcopio, le cui fiamme sono visibili a decine di chilometri di distanza. Stiamo monitorando da questo pomeriggio con interventi sul posto, ma il vento che si è alzato in montagna ha reso le operazioni difficili. Continuiamo ad operare con il dolore di un territorio che è mortificato da chi non ha coscienza. L’ipotesi è che si tratti di un rogo doloso. Presenterò denuncia. Le fiamme stanno avvolgendo parte del territorio in cui insistono le opere di messa in sicurezza post frana che servono a mitigare il rischio idrogeologico. La nostra terra non merita questo. Noi tutti non meritiamo questo.