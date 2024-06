Ruba un televisore, poi estorce soldi al proprietario: condannato

Sei anni di condanna per un 37enne di Sarno, accusato per il furto di una tv oltre che per un'estorsione, consumata a danno di un uomo di sua conoscenza. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Nocera Inferiore

Le accuse

I fatti sono compresi tra il 2022 e il 2023. Il furto della tv fu consumato in casa della vittima, insieme ad un complice poi giudicato separatamente. A segiure l'accusa di estorsione, che l'imputato avrebbe consumato dietro minacce, anche con un martello, ottenendo dalla vittima dai 20 ai 50 euro.