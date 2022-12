Minacce e tentata estorsione all'ex socio, assolto dal tribunale

E' stato assolto dall'accusa di tentata estorsione e porto d'armi un uomo di Sarno, finito anni fa agli arresti domiciliari dopo la denuncia della presunta vittima. Secondo le accuse inziali della Procura, il 63enne avrebbe preteso del denaro dal suo ex socio, al punto da estendere le minacce anche a persone a lui vicine.

Le accuse

I due, vittima e presunto estorsore, erano stati insieme in una società, prima di arrivare ai ferri corti e alla rottura. L'imputato pretendeva però stando all’informativa di reato, circa duemila euro al mese in contanti, oppure avrebbe bloccato la fornitura di merce dalla sua azienda a quella di Sarno. La vicenda finì al centro della denuncia della vittima, che raccontò di intimidazioni, soprusi e parole pesanti, fino all’auto danneggiata dai figli dell’imputato, con delle ritorsioni e poi le minacce di morte morte sui social. In questo caso l’accusa di estorsione e la successiva ricostruzione effettuata non hanno riguardato anche il ritrovamento dell’arma che sarebbe stata detenuta. Le accuse sono cadute, durante il dibattimento, con l'assoluzione per l'uomo dai reati contestati.