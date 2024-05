Si oppone ad un'estorsione, picchiato per due volte: ora rischiano in 3

Tre persone rischiano di finire a processo, a Sarno, per quanto accaduto nel 2021. La procura di Nocera accusa due di tentata estorsione, così come di lesioni, per due episodi verificatisi a distanza di diversi mesi di tempo.

Le accuse

La vittima, titolare di un'attività, dopo essersi rifiutato di pagare una somma di denaro - sconosciuti i motivi - sarebbe stato pestato con violenza per almeno due volte. In un caso, anche ferito con un coltello, dagli imputati. Le successive indagini, dopo la denuncia, hanno spinto l'organo inquirente a chiedere il rinvio a giudizio per tutti e 3. Solo l'eventuale processo chiarirà, poi, i motivi di quella pretesa economica, legata ad una somma di appena 50 euro.