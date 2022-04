Evade più volte dai domiciliari, condannato in primo grado

È stato condannato a cinque mesi e dieci giorni per evasione un uomo di Sarno, sorpreso a violare la misura imposta nell’anno 2018, con la sentenza emessa dal giudice del tribunale monocratico di Nocera Inferiore. L'imputato in passato era finito al centro di un’inchiesta per accuse di stalking e minacce aggravate, nei confronti della compagna, contro il suo nuovo uomo.

L'accusa

La sua condotta si realizzava maltrattandola e intimidendo la donna più volte, prospettando guai per lei e il suo nuovo compagno. In quel frangente l’uomo adoperò un coltello da cucina di 30 centimetri di lama, per intimidire il rivale, facendolo desistere dalla sua storia. L’uomo finì al centro dell’indagine, ma più volte in passato era stato coinvolto in procedimenti penali, con un primo episodio risalente a 10 anni fa, quando sparò all’indirizzo di un giovane impegnato a distribuire volantini, senza una ragione apparente. Successivamente fu arrestato per accuse di detenzione di armi, per il possesso di un fucile mentre si trovava ai arresti domiciliari