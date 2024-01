Provoca incidente ma fornisce i dati di un altro, condannato

Un 53enne di Torino è stato condannato in via definitiva ad 1 anno e 3 mesi di reclusione, con l'accusa di falsa attestazione a pubblico ufficiale. Secondo le accuse - con la condanna definitiva in Cassazione - dopo aver ricevuto un verbale per un'infrazione stradale in relazione all'uso della propria auto, inviò una dichiarazione nella quale attribuiva ad un uomo, residente a Sarno, la guida del veicolo, allegando anche copia della sua patente.

La storia

E fu proprio alla vittima che arrivò la sanzione, che nel frattempo si era trasferito a Sarno dall'anno precedente. Sicuro di non aver commesso alcuna infrazione, sporse denuncia. Nel ricorso, l'imputato contestava una pena troppo alta così come vizi di motivazione, come la diversità della firma apposta sulla patente della vittima rispetto a quella apposta in calce alla missiva. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dai giudici della Cassazione, che ritengono le motivazioni della condanna logiche e accompagnate da elementi indiziari forte. Come "la circostanza che la vittima si era trasferita da Torino già da tempo, al momento della verificarsi dell'infrazione stradale, e che anche l'invio della missiva avveniva da Torino e non da Sarno, ove risiedeva la parte lesa, cosicché risultava inverosimile che lo stesso si fosse recato a Torino per la sola spedizione della missiva con la quale comunicava di essere alla guida dell'autovettura dell'imputato". E "la disponibilità di copia della patente della vittima da parte dell'imputato, in quanto lo stesso si occupava della revisione delle autovetture della famiglia della parte lesa risiedeva in Piemonte; inoltre, la difformità della firma apposta sulla patente rispetto a quella in calce alla missiva inviata alla Polizia municipale"