Sarno, dalla Regione 5 milioni di euro per il completamento della rete fognaria

La Giunta Regionale della Campania, guidata dal Presidente Vincenzo De Luca, ha approvato la delibera che prevede ulteriori finanziamenti destinati alle opere di completamento dei collettori e delle reti fognarie nei Comuni dell'Agro sarnese-nocerino. Tra questi il Comune di Sarno, a cui la Regione ha destinato la somma di 5.200,000,00 di euro per il completamento della rete fognaria. "Il Presidente De Luca - dichiara soddisfatto il Sindaco Giuseppe Canfora - non ha mai smesso di avere attenzione per la nostra città e la destinazione al nostro Comune del finanziamento per il completamento della rete fognaria ne è la prova tangibile. Ringrazio vivamente a nome mio personale e dell'Amministrazione Comunale il Presidente De Luca per la sensibilità riservata alla realizzazione di un'opera attesa da decenni che è fondamentale per la nostra comunità".