Ruote auto forate con un coltello a Sarno: scatta la denuncia

Nella giornata di ieri, il cittadino Guido David Robustelli ho ritrovata l'auto, in Piazza Garibaldi a Sarno, con gli pneumatici posteriori e quello anteriore destro forati. Per questo, ha chiamato alla Polizia e gli agenti intervenuti hanno accertato che i tagli erano stati provocati da un coltello. Oggi ha presentata denuncia per danneggiamento aggravato su un veicolo.

La denuncia

Non è la prima volta che accadono episodi simili. Già in data 9 ottobre 2021, sono stati forati gli pneumatici di un suo vicino di casa con le stesse modalità lungo via de Liguori. “Non credo si tratti di un semplice atto vandalico, bensì di un atto intimidatorio, poiché io e il mio vicino abbiamo più volte denunciato gli illeciti e le irregolarità presenti lungo la strada” denuncia Robustelli che aggiunge: “Sono necessari maggiori controlli da parte delle autorità ed andrebbe potenziato il sistema di videosorveglianza nel centro storico di Sarno”.