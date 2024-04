Frana di Sarno, il sindaco: "Lo Stato di nuovo all'attacco del Comune"

Frana di Sarno, la storia infinita. Dal punto di vista legale. E' quanto si evince da un messaggio diffuso ieri dal sindaco facente funzioni, Eutilia Viscardi, in merito agli ultimi procedimenti riguardanti le richieste di risarcimento per gli eventi del 1998. "Il Comune di Sarno di nuovo sotto l'attacco dell'Avvocatura di Stato (che difende Ministero dell'Interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri)", scrive il sindaco, dopo la decisione della Cassazione di annullare le sentenze favorevoli al Comune di Sarno.

Il merito

"In alcuni giudizi, nei quali i nostri avvocati non sono riusciti ad ottenere l'improcedibilità, per ora pochi, la Cassazione ha annullato le sentenze favorevoli al Comune di Sarno (stabilivano che il Comune non doveva provvedere al pagamento di alcuna somma) ed ha rinviato i giudizi in Corte di Appello di Salerno, con obbligo per la parte interessata di riassumere i processi. - continua Viscardi - Ebbene l'Avvocatura di Stato ha riassunto i processi, per chiedere addirittura, contro tutte le decisioni avute fino ad ora, che il Comune di Sarno provveda alla restituzione di tutto quello che, in quelle cause, lo Stato ha pagato in favore dei parenti delle vittime, solo subordinatamente la metà (!) o un terzo. Dobbiamo ricominciare, dobbiamo convincere la Corte di Appello di Salerno che i cittadini di Sarno non possono essere responsabili di quello che accadde 25 anni fa e che è immorale ed eticamente sbagliato che siano costretti a pagare. In diritto, è mai possibile affermare che un Sindaco, nel lontano 1998, avesse più mezzi a disposizione dello stato per mettere in sicurezza tutti quelli che persero la vita? Il tutto in prossimità dell'anniversario. Assurdo ed inumano. Potevano risparmiare questo strazio, la politica avrebbe dovuto intervenire come fece nel 2016. Udienze fissate ad Ottobre, ho messo già l'Avvocatura comunale al lavoro" ha concluso il primo cittadino