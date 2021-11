Emergenza furti d'auto a Sarno, danni a molti veicoli: fermati due sospetti

Escalation di furti ai danni delle auto di sosta a Sarno. Danneggiati anche molti veicoli. Gli episodi sono al vaglio del commissariato di polizia

I fatti

Il tutto si sarebbe verificato in via Garibaldi, dove una potenziale banda di ladri avrebbe trafugato merce e oggetti di poco valore all'interno di diversi veicoli in sosta. Come qualche autoradio. In un caso, invece, un'auto sarebbe stata portata via del tutto. Le denunce sono state presentate singolarmente alla polizia, che ha anche arrestato due persone, originarie del napoletano, per ricettazione. In loro possesso sono stati trovati oggetti rubati, sui quali non hanno saputo fornire alcuna indicazione. Si indaga, ora, per capire se vi sia una correlazione tra i furti alle auto e l'arresto dei due napoletani