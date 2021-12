Emergenza furti nell'Agro, molti colpi a Sarno: nel mirino una banda che agisce in periferia

Emergenza furti a Sarno, decine e decine quelli denunciati e registrati negli ultimi mesi. I sospetti ricadono su una banda di ladri che si muoverebbe su veicoli di lusso, di grossa cilindrata.

I colpi

La maggior parte dei furti si è registrata tra la località di Foce, via Sarno Palma e via Vecchia Striano. Nel mirino diversi appartamenti, colpiti anche con i proprietari all'interno. Furti anche in attività commerciali: in un bar i ladri hanno portato via merce e gratta e vinci. Si lavora sulle immagini di videosorveglianza. In qualche caso, i ladri hanno abbandonato la refurtiva, in altri hanno portato via persino delle armi, oltre a preziosi e soldi in contanti. Agli inizi di dicembre molti colpi sono stati commessi anche nelle due Nocera. Risulta difficile, al momento, identificare i malviventi che - secondo indagini - viaggerebbero su auto di grossa cilindrata. Una di questa sarebbe stata individuata, ma risultava rubata nel napoletano.