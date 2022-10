Emergenza furti a Sarno, svaligiati diversi appartamenti: s'indaga

Allarme furti nel comune di Sarno, razzia in diversi appartamenti nel weekend. Ad agire una banda di ladri, con tanto di mascherina, impegnati a portare via soldi e oggetti preziosi

Le denunce

Dopo l'escalation dei giorni scorsi riguardo un problema di sicurezza in città, le nuove denunce alla polizia per i furti consumati in alcune abitazioni. Due le persone ricercate, ora, che hanno portato via un grosso bottino sabato scorso dall'interno di un domicilio. Al vaglio della polizia ci sono le telecamere di sorveglianza della zona. Si indaga su diversi episodi.