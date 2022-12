Prova a rubare in bar e negozi, fermato ladro a Sarno

Furti a Sarno, beccato ladro proveniente dal napoletano dopo indagine condotta dai carabinieri della stazione agli ordini del comandante Antonio Nasti

I colpi

L'uomo aveva tentato di introdursi all'interno di un bar, nei pressi del mercato ortofrutticolo di Sarno, per poi fare lo stesso in una macelleria, dove ha sradicato una cassettina contenente denaro. Infine, in piazza Lago ha portato via una macchina del caffè. Grazie alle telecamere di videosorveglianza comunale l'uomo è stato individuato. L'uomo, di San Giuseppe Vesuviano, è stato denunciato a piede libero.