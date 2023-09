Emergenza furti a Sarno, i commercianti scrivono al Prefetto

Emergenza sicurezza a Sarno, chiesti più controlli dai commercianti alle forze dell’ordine. Una richiesta figlia dei tanti episodi di furto, anche recenti, avvenuti nel comune dell'Agro nocerino sarnese, a danno di attività commerciali. Ma anche presso abitazioni, tra centro e periferia.

La richiesta

Da qui la richiesta al Prefetto, per un incontro per stabilire quali misure adottare per prevenire simili fenomeni. L'ultimo qualche giorno fa, in via Fabbricatore, con un computer asportato da una pizzeria.