Spacca vetrina e ruba registratore di cassa, caccia al ladro a Sarno

Furto con scasso giorni fa, a Sarno. Intorno alle 14.00, dei banditi hanno distrutto una vetrina ad un'attività commerciale in via prolungamento Matteotti. Ad agire probabilmente una sola persona, a volto coperto, che ha rubato il registratore di cassa per poi fuggire.

Le indagini

La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Il negozio aveva già subito dei furti precedenti. Ora le indagini delle forze dell'ordine per risalire all'identità del ladro che ha rubato nel bar di Sarno.