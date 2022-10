Auto in custodia dopo sequestro, ne denuncia il furto e va a giudizio: assolto

Denunciato per il furto dell'auto, che aveva nella sua gestione per volere dell'autorità giudiziaria dopo un primo sequestro. E' stato assolto perchè il fatto non sussiste un 40enne di Sarno, incensurato, dal tribunale di Nocera Inferiore.

L'accusa

All'uomo l'auto era stata sequestrata tempo prima per mancanza di assicurazione. L'autorità giudiziaria gliel'aveva poi, concessa, in qualità di custode giudiziario. Il furto avvenne successivamente, con il proprietario che denunciò il fatto alla polizia. La Procura, non credendogli, ottenne invece per lui il processo, ritenendolo autore del furto. L'imputato, difeso dal legale Domenico Crescenzo, è stato assolto.