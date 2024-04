Faccia a faccia con il ladro in giardino, messo in fuga dai cani

Faccia a faccia con il ladro, quest'ultimo scappa dopo che i tre cani, presenti nella proprietà, hanno cominciato ad abbaiare. E' accaduto a Sarno - come racconta Telenuova - nella zona di Foce, in periferia.

Il furto fallito

Il proprietario aveva udito dei rumori in giardino e si era così precipitato all'esterno, trovandosi a pochi metri di distanza da uno sconosciuto, il quale probabilmente si aggirava furtivo per entrare all'interno dell'appartamento o rubare qualcosa dal giardino. Il titolare dell'appartamento gli avrebbe intimato di andare via, mentre il malintenzionato, di tutta risposta, lo aveva minacciato di rientrare in casa. Poi la fuga, dopo il latrare costante dei tre cani dell'uomo. La zona non è nuova ad episodi del genere: da tempo i residenti hanno chiesto maggiori controlli alle autorità.