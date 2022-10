Rubò scooter a Sarno, denunciato ladro nel napoletano

Individuato ladro napoletano di moto a Sarno. L'operazione è stata condotta dalla polizia, che ha individuato uno degli autori di un furto avvenuto a Sarno il 7 agosto scorso.

Il colpo

Una perquisizione effettuata a Torre Annunziata ha condotto al rinvenimento degli abiti indossati durante il furto. Oltre a ciò, la polizia ha sequestrato nove motori e otto split di condizionatiro, di probabile provenienza illecita e per i quali sono in corso indagini per risalire al proprietario. L'uomo è stato denunciato a piede libero per furto aggravato in concorso.