Sarno, furto in una pizzeria: denunciato 45enne

Un 45enne originario dell'area vesuviana è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Sarno per furto aggravato. L'uomo, che risulta già gravato da precedenti di polizia, si è introdotto in una pizzeria di Sarno ed ha asportato il registratore di cassa e la somma presente all'interno, pari a 500 euro.

Le indagini

L'attività investigativa condotta dai carabinieri, basata sulla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, ha permesso di raccogliere tutti gli elementi utili ad identificare il responsabile del furto.