Guasto improvviso a Sarno, carenza di acqua: le strade interessate

Gori comunica in una nota che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Sarno

Le strade interessate

Via Lavorate Nuova, Via Lavorate Centro, Via Lavorate, Localita' Masseria Spagnuolo, Masseria Pigliuocco, Via Fraina, Via Masseria Medici, Via Londrone, Via Casa Paglinocco, Via Masseria Cece, Masseria Scesce, Vico Ruggiero, Localita' Masseria Medici, Via Carrara Sant'Iasso, Localita' Masseria Muonzo, Via Masseria Scialone, Via Lavorate-Fraina, Via Sarno Striano, Via Striano, Via Carrara Porto, Via Beveraturo, Via Cannellone, Strada Statale 367, Via Ingegno, Via Pantano Gnilino ed in tutte le traverse della zona.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 15:00 di lunedì 14 marzo 2022. L'azienda segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.