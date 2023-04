Gori, uno sportello informativo anche nel comune di Sarno

La Giunta Comunale a Sarno, su proposta del sindaco Giuseppe Canfora e dell’Assessore al Demanio e al Patrimonio Eutilia Viscardi, ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Sarno e la Gori Spa per l’apertura di uno sportello informativo in Via San Valentino, nell’area del mercato ortofrutticolo.

Il dettaglio

Il punto informativo Gori effettuerà gli stessi orari di apertura degli uffici comunali e consentirà in tal modo ai cittadini di Sarno di non dover raggiungere lo sportello di Ercolano per il disbrigo delle pratiche. Il Comune e la Gori, nell’ambito delle rispettive competenze hanno – tra i propri fini istituzionali – quello di migliorare la comunicazione verso i cittadini/utenti, assicurando un sistema relazionale che contribuisca a favorire un clima di costante attenzione alle esigenze dei cittadini utenti, ed alla trasparenza amministrativa.