Arrestato ex Imam di Sarno: era appena atterrato in Italia

E' stato arrestato in aeroporto a Napoli l’ex Imam di Sarno Larbi Dernati, 35 anni. Per lui ci sono diversi procedimenti in corso a Nocera Inferiore, presso il Tribunale, come l'accusa di sfruttamento dell'immigrazione clandestina.

Il profilo

Il 35enne marocchino è stato Imam della comunità islamica di Sarno per diversi anni. Ora dovrà scontare una pena di quattro anni e nove mesi di reclusione, secondo un ordine di carcerazione. La Procura di Torre Annunziata aveva spiccato un mandato di arresto nei confronti del 35enne che aveva lasciato l’Italia, poi la cattura appena tornato nel Belpaese. Su di lui ci sono diverse condanne in via definitiva per possesso di arma da fuoco e maltrattamenti. Ieri Dernati era atterrato a Capodichino con un volo proveniente da Casablanca. I poliziotti dell’antiterrorismo insieme alle Digos di Napoli e Salerno e agli agenti della Polaria, hanno bloccato e arrestato l’ex imam sarnese.