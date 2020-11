Sarno: divampa un incendio vicino alla stazione, il sindaco firma ordinanza per il maltempo

Non bastavano le raffiche di vento a provocare danni e paura. Nel primo pomeriggio di oggi è divampato anche un incendio a Sarno, precisamente nella zona della stazione ferroviaria di Corso Vittorio Emanuele.

I soccorsi

A dare l’allarme alcuni passanti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile, che hanno prontamente domato il rogo. Sono in corso accertamenti per risalire all’origine delle fiamme. Pare si tratti di una cabina elettrica andata a fuoco per un corto circuito.

L'ordinanza

Intanto, il sindaco Giuseppe Canfora ha firmato un'ordinanza con cui dispone: la chiusura immediata del Cimitero Comunale fino a revoca della presente ordinanza; la chiusura immediata di Villa Lanzara e della Biblioteca fino a revoca; la chiusura dei Parchi pubblici e dei giardini; il divieto di transitare nelle aree pubbliche con presenza di alberi; il divieto di transito sulle strade montane e pedemontane, fatta eccezione per i residenti e per tutti coloro che devono provvedere necessariamente alle attività di coltivazione, cura degli orti e tutela animali da cortile, in forma individuale e per il tempo strettamente necessario all’espletamento di dette attività; il rispetto dei divieti di transito momentanei, autorizzati per la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio.

