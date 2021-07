Finale Italia-Inghilterra, a Sarno scatta l'isola pedonale: chiude Piazza Marconi

“Alla luce di questi provvedimenti, l’Amministrazione Comunale invita i cittadini a recarsi in centro a piedi evitando, se non strettamente necessario, di transitare con auto e moto” è l’appello che arriva dal Municipio

Isola pedonale nel post partita in vista della finale degli Europei. Il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora e l'assessore alla sicurezza e alla viabilità Gianpaolo Salvato, hanno stabilito che, in vista della finale dei campionati europei tra Italia e Inghilterra, sarà istituita l’isola pedonale nella zona centrale di Piazza Marconi, nel tratto che va dal distributore di benzina al mercatino rionale di Via Matteotti.

La viabilità

Con il supporto delle forze dell'ordine, sarà chiusa al transito Piazza Marconi. In questo modo sarà creata un'isola pedonale che interesserà il tratto che va dal distributore di benzina al mercatino rionale di Via Matteotti, all’interno del quale le persone avranno a disposizione ampi spazi senza l’ingombro di auto, moto e motocicli. “Alla luce di questi provvedimenti, l’Amministrazione Comunale invita i cittadini a recarsi in centro a piedi evitando, se non strettamente necessario, di transitare con auto e moto” è l’appello che arriva dal Municipio.