Sarno la Pubblica Assistenza “I Sarrastri” ODV apre la campagna adesione 2020/2021

Nuova campagna adesione per l’associazione di Protezione Civile I Sarrastri. L’organizzazione, attiva sul territorio di Sarno dal 2009, apre le porte a nuovi volontari, pronti a dedicare parte del proprio tempo e impegno per tutta la comunità. Attualmente I Sarrastri contano 30 volontari impegnati in attività di monitoraggio del territorio 365 giorni all’anno. Le squadre formate da 5 volontari, dalle ore 18.00 alle 22.00, monitorano quotidianamente l’area pedomontana del territorio. In sede un volontario presente in sala radio che smista le comunicazioni.

Una attività di verifica quotidiana, che mai come in questo periodo ci racconta il presidente Aniello Lenza – ha avuto i suoi frutti. Proprio la squadra de’ I Sarrastri, attivi nel COC del Comune di Sarno, hanno avvisato i tecnici del comune e le forze dell’ordine della colata di fango e detriti che ha investito il Corso Umberto I°. 5 giorni, prosegue il volontario Angelo Raimo, molto impegnativi. Le squadre, ben 4 si sono alternate da giovedì 24 al 28 settembre, monitorando costantemente il territorio e supportando il Comune, insieme alle altre realtà del territorio, nello sgombero di alcune famiglie e alla loro sistemazione presso le scuole del posto. Attività svolta insieme ai volontari della Croce Rossa di Sarno con cui l’associazione collabora. I nuovi iscritti a partire da novembre potranno partecipare ai nuovi corsi formativi come operatore di protezione civile, antincendio boschivo e BLS-D. Per aderire alle attività delle associazioni è possibile recarsi nel pomeriggio presso la sede dell’associazione in via Acquarossa, 63 – area ex mattatoio oppure scrivendo una e- mail a paisarrastri@libero.it