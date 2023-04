Spaccio e armi, marocchino latitante arrestato nell'Agro nocerino

Un marocchino di 27 anni è stato arrestato giorni fa a Sarno, dopo essere sfuggito ad un ordine di cattura del tribunale di Varese, a gennaio scorso. Risponde di spaccio e possesso di armi in concorso

L'interrogatorio

Per il ragazzo il gip ha convalidato il carcere, in ragione del pericolo di fuga. Lo straniero fu coinvolto, anni fa, in un'indagine con altri connazionali, per un giro di droga spacciato nei boschi della provincia di Varese e per un sequestro, con tanto di tortura, nei riguardi di un connazionale sempre per ragioni legate al mercato degli stupefacenti.