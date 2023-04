Sarno, al via i lavori di riqualificazione dell'ex centro polifunzionale

Al via i lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione dell'ex centro polifunzionale "Melvin Jones" a Sarno. La struttura, sorta su un'area confiscata alla camorra, ospiterà un centro di salute mentale e riabilitazione.

Il cantiere

L’ex centro polifunzionale di Via Sarno-Palma, inaugurato nel 2009 dall'Amministrazione Mancusi grazie ad un progetto promosso dai Lions Clubs, è stato affidato dal Comune di Sarno in comodato d’uso gratuito all’Asl Salerno per i prossimi 50 anni: ospiterà una struttura del Dipartimento di Salute Mentale. L’area in questione è quella in cui insisteva un deposito di materiale edilizio appartenuto al clan Galasso. Nel 2020 il progetto di riqualificazione è stato inserito nel “Piano delle opere pubbliche” della Giunta Comunale guidata dal sindaco Giuseppe Canfora. Il comodatario individuato dal Comune è l'Asl Salerno che ha presentato richiesta per l’affidamento del bene, facendosi carico dei costi dei lavori di riqualificazione. Il contratto è a titolo gratuito e prevede una durata di 50 anni. Nel bene confiscato alla criminalità organizzata sarà creato un “Centro di Salute Mentale, Centro Diurno di Riabilitazione e DH territoriale psichiatrico” dell’Unità Operativa del Dipartimento di Salute Mentale. L’Asl Salerno, quindi, si farà carico di tutte le spese per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, la manutenzione dell’area esterna, arredo, pulizia dei locali, spese per le utenze e lo smaltimento dei rifiuti speciali.