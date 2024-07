Sarno, iniziati i lavori del parco urbano: l'annuncio del sindaco

La città di Sarno è stata beneficiaria di fondi per un progetto definito “ambizioso, moderno e funzionale” che consentirà di creare una grande area attrezzata per lo sport, gli eventi e dotata di zone parcheggio. I lavori sono già iniziati per la realizzazione del Parco Urbano e Centro Multisportivo in via Ingegno. Lo annuncia il sindaco Francesco Squillante.

Il cantiere

L'intero progetto, del valore di circa 2.200.000 euro, è finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU nell'ambito della misura PNRR M2C5 Investimento 2.1. Le opere di rigenerazione urbana prevedono la completa rifunzionalizzazione dell'area, includendo tante aree verdi ed alberate, una piazza per eventi con annesso ampio parcheggio, un'area dog park, giostre inclusive, campi di padel, basket e calcetto con relativi spogliatoi, una zona ristoro e un’altra zona per picnic. “Un ulteriore grande passo avanti per la nostra Sarno che cambia volto e si potenzia” conclude Squillante.