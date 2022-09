Sarno, conclusi i lavori di demolizione della struttura fieristica di via San Valentino

Terminati i lavori di demolizione della struttura fieristica di Via San Valentino, restituita alla città l'area mercatale. "Un tempo esisteva una bella realtà ed era la Fiera della Città di Sarno, che occupava parte dell'area mercatale di Via San Valentino. - spiega il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora - Poi ci fu la tragica alluvione del 5 maggio 1998 e l'area fu occupata per motivi emergenziali. Doveva essere lasciata libera ma gli organizzatori si opposero e chiesero i danni. Il Comune di Sarno perse e fu costretto a pagare circa 55 mila euro. Le lamiere, però, rimasero lì, la Fiera non ripartì.

La storia

La Cassazione, nel 2018, stabilisce invece che l'importo che il Comune di Sarno doveva pagare era pari ad € 7.000 circa, con condanna alla restituzione della diifferenza e pagamento delle spese legali. Nessuno credeva ad un ribaltamento tale. Si tenta una conciliazione ma, nonostante tanti incontri, non si raggiunge nessun accordo con la controparte. Il Comune di Sarno, con diversi atti, ordina la rimozione delle lamiere e dei rifiuti, in quanto i tecnici, soprattutto dopo l'aeroromoto del 2020, relazionano sulla loro pericolosità per la pubblica e privata incolumità; l'ordinanza viene impugnata dal Tar, il Comune si difende e la controparte, pur potendo, non chiede la sospensiva della stessa, per cui il provvedimento del Sindaco rimane valido ed efficace. La struttura era inutilizzabile, le lamiere, a causa del forte vento, rappresentava un pericolo per la pubblica e privata incolumità, per cui l'Ufficio Ecologia e Ambiente, di concerto con la Protezione civile, ha trovato una soluzione tecnica che non comporta impegno di spesa per l'Ente, per mettere in sicurezza l'area mercatale e per non avere danno ambientale, con trasformazione dei materiali. L'area mercatale sarà libera e sicura, a costo zero, si potrà riqualificare. Potranno fiorire altre attività produttive. È un obiettivo di tutta l'Amministrazione, soprattutto di chi ha a cuore il mercato, le attività produttive, l'ambiente, la sicurezza, il decoro cittadino".