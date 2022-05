Feriti a colpi di coltello e bastone: condannati due sarnesi

Lite in centro davanti al bar, condanna di sei mesi per l'uomo che armato di coltello sferrò un colpo ad un rivale per futili motivi. L'episodio risale al 17 giugno 2018 nei pressi di un bar di Sarno.

La storia

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato, rispettivamente a sei e otto mesi i due uomini protagonisti del litigio. Dalle indagini, i due avevano iniziato a discutere già nelle ore precedenti la lite, per poi incontrarsi nel pomeriggio all'esterno di un bar. Uno dei due, ad un tratto, estrasse un coltello e ferì il rivale, costringendolo alle cure urgenti dei sanitari. Nello specifico, quest’ultimo, si era recato nei pressi del bar con una mazza da baseball e riuscì a dileguarsi dopo essere stato ferito. Lo fece a bordo della propria autovettura per cercare aiuto ed essere trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Martiri del Villa Malta” di Sarno. Gli furono riscontrate ferite all’addome e diverse altre lacerazioni. Subito dopo l’accoltellamento, giunsero sul posto gli agenti di polizia del locale commissariato che identificarono i due uomini, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza del bar adiacente alla scena della rissa.