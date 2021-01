Sarno, lite tra stranieri in periferia finisce a coltellate: arrestato un uomo

Una lite tra stranieri finisce a coltellate. Il primo viene arrestato, l'altro finisce in ospedale. E' accaduto nello scorso week and a Sarno, ad Episcopio, in periferia, durante una lite tra coinquilini all'interno di un appartamento

La storia

I due si erano poi rincorsi per strada, fino ad aggredirsi a vicenda tra calci e pugni. Poi è spuntato un coltello, con il quale il primo ha ferito il secondo, alle mani e all'addome. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, che ha soccorso l'extracomunitario, che non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno poi individuato il possessore del coltello, arrestato per lesioni. Alla base della violenza vi sarebbero futili motivi, legati a dei soldi, sui quali sono ancora in corso approfondimenti.