Colto da malore mentre è alla guida di un go kart: muore 27enne a Sarno

Dramma, ieri sera, a Sarno, dove un ragazzo di 27 anni è stato colto da un improvviso malore mentre alla guida di un go kart lungo la pista situata in via Sarno-Palma.

I soccorsi

A chiamare il 118, intorno alle 22.30, sono stati gli altri presenti. Sul posto sono giunti i sanitari a bordo di un’ambulanza, i quali hanno cercato di rianimarlo ma, purtroppo, il giovane originario di Saviano (Napoli) non si è più ripreso. E’ morto davanti agli occhi increduli degli altri partecipanti. Dolore.