Foto e video di ragazze minorenni su dvd e pc, condannato a 2 anni di carcere

Condannato per detenzione di materiale pedopornografico. E' la condanna decisa per un 40enne di Sarno, a 2 anni di reclusione, per fatti del 2015. In quel periodo, a giugno, la polizia sequestrò in casa sua dvd e computer, contenenti video e foto espliciti con protagoniste ragazze minorenni

La prescrizione

Il tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato prescritte invece altre due accuse, di adescamento. In origine, l'uomo fu accusato di aver tentato di adescare diverse ragazzine attraverso Facebook, usando nomi falsi.