Morto in ospedale, domani l'ultimo saluto al giovane 14enne di Sarno

I medici indagati per omicidio colposo sono 15, divisi tra gli ospedali di Sarno (dove il ragazzo era stato ricoverato per una settimana per poi tornarci dopo 15 giorni, con dimissioni e cura da seguire in casa) e Nocera Inferiore