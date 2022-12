Minaccia la madre e distrugge la casa: arrestato 33enne nel salernitano

Un 33enne di Sarno è stato arrestato dalla polizia dopo aver minacciato a più riprese la madre.

L'intervento

Giunti sul posto, gli agenti di polizia hanno faticato non poco per fermare il ragazzo, che stava distruggendo qualsiasi cosa gli capitasse a tiro e minacciava la madre ed i poliziotti stessi. Uno stato di alterazione che ha richiesto l'utilizzo del teaser. Il 33enne è stato calmato in ospedale ed è stato poi trasferito presso il carcere di Fuorni. Dovrà rispondere dei reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e minacce.