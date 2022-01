Violenza sessuale, no all'affidamento in prova: Cassazione rigetta ricorso di un salernitano

Resta in carcere per inammissibilità dell’affidamento in prova chiesto in alternativa al carcere, su decisione della Cassazione, un 59enne di Sarno, dopo il ricorso presentato dalla difesa contro il rigetto del Tribunale di Sorveglianza, che aveva bocciato la richiesta iniziale.

L'accusa

La difesa aveva riproposto l’affidamento in prova per l’imputato, ravvisando vizi di forma e motivazione rispetto al primo no, «per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso le istanze di ammissione alle misure alternative senza tener conto dell'esistenza di tutti i presupposti, attestati dalle relazioni inframurarie, per l'affidamento in prova al servizio sociale, senza offrire una congrua motivazione in ordine al pericolo di recidiva, con particolare riferimento alla detenzione domiciliare, legata alla positiva evoluzione della sua personalità in costanza di detenzione. Il Tribunale ha richiamato «la recidiva perchè l'imputato si rese responsabile, in passato, di un’altra violenza sessuale, con l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale che appare, allo stato, prematura». Il percorso logico seguito «testimonia dell'insussistenza delle condizioni per ammettere l'uomo alla misura alternativa richiesta, avuto riguardo, da un canto, alla presumibile inefficacia dell'intervento rieducativo e, dall'altro, al rischio di reiterazione della condotta criminosa». Per questo la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso confermando la misura in atto.