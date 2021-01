Sarno piange per la scomparsa di "zia Titina": il cordoglio del Comune

Dolore a Sarno per la scomparsa Cristina Annunziata, soprannominata “Zia Titina”, scomparsa ieri all’età di 103 anni compiuti nel dicembre scorso. Era nata il 6 dicembre 1917. Per oltre 50 anni è stata fruttivendola e punto di riferimento con la sua bottega di Via Laudisio, dove confezionava e vendeva prodotti locali, ma anche una grande animatrice di eventi e feste con nacchere e tammorra.

Il cordoglio del Comune: