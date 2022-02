Odissea tra gli ospedali di Scafati e Nocera, muore un anziano: nei guai medici ed infermieri

Un 71enne di Sarno è deceduto, lo scorso 31 gennaio, dopo essere stato ricoverato, per circa tre settimane, tra gli ospedali di Scafati e Nocera Inferiore. I familiari hanno sporto formale denuncia ai carabinieri per fare luce sulle cause che hanno portato al decesso dell’uomo.

L'inchiesta

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini del caso acquisendo subito le cartelle cliniche presso i due nosocomi dell’Agro ed informando la Procura di Nocera Inferior, che ha già identificato quindici sanitari (tra medici ed infermieri), che ora potrebbero essere iscritti nel registro degli indagati per poter procedere, eventualmente, con l’esame autoptico e la nomina dei consulenti di parte. Per la famiglia del 71enne, deceduto presso il reparto di Cardiologia dell’ “Umberto I” e precedentemente ricoverato presso il "Mauro Scarlato", sarebbero stato commessi degli errori da parte del personale medico durante il periodo di ricovero in entrambi gli ospedali.