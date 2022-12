Lutto al Comune di Sarno, addio all'ex assessore Carmine Giordano

Lutto nella città di Sarno per la scomparsa, a causa di una malattia, del professore Carmine Giordano, già assessore e consigliere comunale.

Il cordoglio del Comune

Il ricordo del sindaco Giuseppe Canfora: “Di lui rimarrà il ricordo dell'impegno politico che per tanti anni ha profuso per la promozione e la difesa del nostro territorio. Ha svolto la sua attività politica e amministrativa con dignità, impegno, lealtà e profondo senso delle istituzioni. In tutti noi lascia il ricordo di una persona onesta, profondamente umana, cordiale, con spiccato senso dell'amicizia. A nome mio personale e dell'intera Amministrazione Comunale porgo le più sentite condoglianze ai familiari”.