Sarno, straniero trovato morto in casa e con ferita da taglio: indagini a tutto campo

Trovato morto in casa, con una ferita d'arma da taglio. Secondo i primi accertamenti. Sono questi i contorni di una scoperta - ora oggetto d'indagine - fatta dai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore a Sarno, la notte scorsa, in via Lanzara. All'interno di un appartamento, c'era il corpo senza vita di un uomo di nazionalità polacca, di 65 anni. Non viene escluso nulla, neanche la morte violenta, tra le ipotesi della Procura.

Le indagini

I militari della scientifica hanno effettuato rilievi all’interno ed all’esterno dell’abitazione dove l’uomo è stato ritrovato esanime. A lanciare la segnalazione i familiari. Sono in corso, ora, attività d'indagine specifiche e accertamenti per ricostruire le ore precedenti al decesso dell'uomo.