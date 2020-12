Lutto a Sarno, addio all'ex assessore Gaetano Ferrentino

Dolore e sconcerto a Sarno per l’improvvisa scomparsa di Gaetano Ferrentino. Ex assessore comunale al bilancio e alle politiche tributarie, avvocato, giornalista, grande tifoso della Sarnese, è deceduto oggi nel suo studio di via Laudisio all’età di 45 anni.

Il dramma

La notizia della sua scomparsa, provocata molto probabilmente da un infarto fulminante, ha fatto in pochi minuti il giro della città facendo sprofondare in un immenso sconforto familiari, amici e semplici conoscenti.