Allarme in provincia: neonato di 28 giorni contagiato dal Covid

Un neonato, 28 giorni di vita, lotta contro il Covid a Sarno. E' stato trasportato all'ospedale Martiri del Villa Malta con una sintomatologia da contagio.

I fatti

Il bimbo è stato subitom sottoposto a tampone ed è risultato positivo, come la mamma. Dopo i primi controlli in pediatria, è stato trasferito, perché la febbre è diventata alta. E' stato complicato il trasferimento, per problemi logistici e di carenza dei posti letto sufficienti ad ospitare bambinio che hanno bisogno dell'ospedalizzazione.