Medico positivo al Covid, carenze di personale all'ospedale di Sarno

Medico positivo al Covid a Sarno, latri con esoneri ed i turni in pronto soccorso che sono a rischio. Sempre più drammatica la situazione all'ospedale Villa Malta di Sarno.

La situazione

Lo denuncia un dirigente cardiologo, delegato Cisl, che spiega di indisponibilità di medici per malattia, per esoneri a fare turni notturni, rendendo la gestione dei pazienti dura e complessa. Situazione grave non solo in pronto soccorso, ma anche in diversi reparti. La richiesta al direttore generale sanitario è di tutelare, quanto prima, i diritti dei lavoratori. Il sindacato ha chiesto anche al Prefetto un incontro urgente, così come al Ministro, per un'ispezione e valutare profili di responsabilità. Una delle soluzioni proposte è spostare il personale di Pagani e Scafati nei presidi di urgenza a Sarno. O chiudere quest'ultimo temporaneamente per fare Hub con il Dea di Nocera.