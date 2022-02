Sarno, morto dopo due ricoveri in ospedale: 17 i medici indagati

Sono 17 i medici indagati per il decesso di un 71enne di Sarno, morto negli ultimi giorni di gennaio, dopo essere stato ricoverato, per circa tre settimane, tra gli ospedali di Scafati e Nocera Inferiore.

L'indagine

L'autopsia è stata fissata per lunedì prossimo. I familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri per fare luce sulle cause che hanno portato al decesso dell’uomo. I militari hanno avviato le indagini, acquisendo le cartelle cliniche presso i due nosocomi dell’Agro ed informando la Procura. Per la famiglia del 71enne, deceduto presso il reparto di Cardiologia dell’ “Umberto I” e precedentemente ricoverato presso il "Mauro Scarlato", sarebbero stato commessi degli errori da parte del personale medico durante il periodo di ricovero fino al decesso.