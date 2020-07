Parco giochi in via Lanzara, a Sarno riprendono i lavori per la struttura

Iniziano i lavori nel parco giochi di via Lanzara, a Sarno. Con una serie di scatti, il sindaco Giuseppe Canfora comunica i dettagli dei lavori. Un modo per bambini e famiglie di usufruire, quanto prima, della struttura. Specie in periodo estivo.

"Questa mattina si lavora alle giostrine per i bambini, nel parco giochi in via Angelo Lanzetta, zona campo sportivo. Si stanno disponendo nuovi tappeti erbosi. Un’area attrezzata per i bambini e le famiglie. È una gioia vedere questi spazi animati, vivaci nei pomeriggi estivi. Le giostrine rappresentano per i più piccoli un momento di divertimento, ma anche di socializzazione. Lo stare insieme è indispensabile nella crescita. La nostra città offre grandi possibilità mettendo a disposizioni aree interamente dedicate. Stiamo lavorando per lo sviluppo, la crescita migliorando ogni giorno, passo dopo passo, la nostra Sarno. Orgogliosi della nostra città."

