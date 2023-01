Passaggio a livello di via Roma a Sarno un pericolo, il Comune scrive a Eav e Regione

Passaggio a livello di Via Roma a Sarno, il Sindaco Canfora e l'assessore ai trasporti Viscardi chiedono la messa in sicurezza e il ripristino del sorvegliante. Lo fanno attraverso una nota inviata all'Eav e Regione Campania. Nello specifico, viene segnalato che negli ultimi mesi si sono verificati numerosi guasti al passaggio a livello, che hanno determinato il blocco delle sbarre nella fase di chiusura, con conseguente attraversamento del treno a sbarre aperte, senza alcuna protezione per i veicoli e i passanti, mettendo a rischio la loro incolumità.

I disagi

In alcuni casi, i residenti hanno segnalato anche la mancata accensione del semaforo, la chiusura del passaggio a livello per ore, a volte con una sbarra aperta e una chiusa, determinando un traffico intenso ed il blocco degli autobus di linea. Tali episodi sono stati segnalati più volte ai tecnici dell'Eav e il continuo ripetersi dei guasti preoccupa l'amministrazione, in quanto Via Roma costituisce un'arteria principale e molto frequentata. Il passaggio a livello è in prossimità di scuole, supermercati, commissariato e stazione ferroviaria.