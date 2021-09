Valorizzare il patrimonio archeologico di Foce a Sarno: verso la firma del protocollo d'intesa

Si è svolto oggi pomeriggio, nell'aula consiliare di Palazzo San Francesco, un tavolo tecnico promosso dall'Amministrazione Comunale per promuovere e valorizzare il territorio di Sarno con particolare riferimento al teatro ellenistico di Foce.

I partecipanti

Presenti all'incontro il sindaco Giuseppe Canfora, l'assessore al Demanio e al Patrimonio Eutilia Viscardi, l'ingegnere Massimo Mariconda, dirigente dell'area tecnica del Comune di Sarno, la dottoressa Raffaella Bonaudo, della Soprintendenza ai beni archeologici di Avellino e Salerno, il professore Luca Cerchiai, direttore del Dipartimento scienze del patrimonio culturale dell'Università di Salerno, il presidente dell'Ente Parco Regionale del fiume Sarno, dottore Antonio Crescenzo, il presidente del Distretto turistico dei Monti Lattari e Valle del Sarno, dottore Enzo Marrazzo, il presidente della Pro Loco Sarno, Vincenzo Cerrato. La riunione di oggi è servita a gettare le basi per la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra i vari soggetti istituzionali coinvolti nel progetto di valorizzazione e promozione del teatro ellenistico di Foce.

Il commento

"L’Amministrazione Comunale - spiega il primo cittadino Canfora - ha puntato la massima attenzione sul Parco Archeologico di Foce, proponendosi come obiettivo principale la protezione e la valorizzazione dell’area archeologica, nonché la conoscenza del sito stesso per contribuire a portare il Parco Archeologico all’attenzione delle comunità e delle istituzioni anche su scala regionale e nazionale. Quello che spinge l’Amministrazione ad agire su questa strada è il legame indissolubile tra la città e la sua storia, la sua identità, la sua memoria. Il protocollo d'intesa che andremo a sottoscrivere prossimamente rientra nell’ambito di un progetto per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dell’area archeologica di Foce".